Песков: Поляки склонны к нагнетанию напряженности

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о ситуации на польско-белорусской границе.

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По его словам, поляки склонны к нагнетанию напряженности.

На днях польский генерал Марек Соколовский заявил, что Варшава готова использовать оружие на восточной границе. Он также сообщил о переводе боевых вертолетов на границу с Белоруссией.

В Варшаве 1 августа заявили о нарушении белорусскими вертолетами Ми-24 и Ми-8 польской воздушной границы. В Минске обвинения отвергли, передает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ПолитикаПольшаДмитрий Песков

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