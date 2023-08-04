Песков: Поляки склонны к нагнетанию напряженности
4 августа 202313:34
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о ситуации на польско-белорусской границе.
По его словам, поляки склонны к нагнетанию напряженности.
На днях польский генерал Марек Соколовский заявил, что Варшава готова использовать оружие на восточной границе. Он также сообщил о переводе боевых вертолетов на границу с Белоруссией.
В Варшаве 1 августа заявили о нарушении белорусскими вертолетами Ми-24 и Ми-8 польской воздушной границы. В Минске обвинения отвергли, передает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru