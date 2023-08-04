Песков: Поляки склонны к нагнетанию напряженности

По его словам, поляки склонны к нагнетанию напряженности.

На днях польский генерал Марек Соколовский заявил, что Варшава готова использовать оружие на восточной границе. Он также сообщил о переводе боевых вертолетов на границу с Белоруссией.

В Варшаве 1 августа заявили о нарушении белорусскими вертолетами Ми-24 и Ми-8 польской воздушной границы. В Минске обвинения отвергли, передает RT.

