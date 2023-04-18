Песков: поездка Путина в новые регионы состоялась 17 апреля

По словам пресс-секретаря президента, Путин все чаще посещает новые регионы. Отмечается, что он проверяет штабы и получает на месте важную информацию.

Песков добавил, что оценка состояния войск является прерогативой российского Минобороны.



Ранее подполковник запаса Павел Калмыков рассказал «Радиоточке НСН», какой сигнал подал Путин Западу, посетив вчера ЛНР и штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении.

