Песков: поездка Путина в новые регионы состоялась 17 апреля

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин в понедельник, 17 апреля, посетил новые регионы.

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По словам пресс-секретаря президента, Путин все чаще посещает новые регионы. Отмечается, что он проверяет штабы и получает на месте важную информацию.

Песков добавил, что оценка состояния войск является прерогативой российского Минобороны.

Ранее подполковник запаса Павел Калмыков рассказал «Радиоточке НСН», какой сигнал подал Путин Западу, посетив вчера ЛНР и штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении.

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ФОТО: РИА Новости
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