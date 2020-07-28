Песков подтвердил возможность награждения готовивших поправки к Конституции

Сам факт участия в процессе инициирования поправок к Конституции РФ может стать поводом для вручения государственных наград. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет «Газета.ру».

Представитель Кремля также отметил, что в рабочей группе по подготовке поправок были представители разных профессий, что позволило обеспечить широкое представительство народа.