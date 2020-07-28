Песков подтвердил возможность награждения готовивших поправки к Конституции
Сам факт участия в процессе инициирования поправок к Конституции РФ может стать поводом для вручения государственных наград. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет «Газета.ру».
Представитель Кремля также отметил, что в рабочей группе по подготовке поправок были представители разных профессий, что позволило обеспечить широкое представительство народа.
Ранее источники РБК сообщили, что президент России Владимир Путин планирует наградить и поощрить чиновников, участвовавших в работе в связи с подготовкой и принятием поправок к Конституции. В их числе члены рабочей группы, ЦИК, ОНФ и «Единой России». Кроме того, Кремль отметит работу деятельность артистов в период пандемии коронавируса, говорилось в материале.
Песков сегодня заявил, что глава государства регулярно вручает государственные награды. «Это нормальная практика», - сказал спикер Кремля.
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