Песков подтвердил скорую встречу Путина и Эрдогана в России
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом пройдет в России, сообщает РИА Новости.
Отвечая на соответствующий вопрос журналистов он отметил, что переговоры глав государств состоятся в скором времени, но не назвал точную дату.
«Встреча пройдёт скоро в России, и буквально на днях мы дадим официальное сообщение», - пообещал представитель Кремля.
Ранее телеканал Haberturk объявил, что переговоры Эрдогана и Путина пройдут в Сочи 4 сентября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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