Песков подтвердил скорую встречу Путина и Эрдогана в России

Отвечая на соответствующий вопрос журналистов он отметил, что переговоры глав государств состоятся в скором времени, но не назвал точную дату.

«Встреча пройдёт скоро в России, и буквально на днях мы дадим официальное сообщение», - пообещал представитель Кремля.

Ранее телеканал Haberturk объявил, что переговоры Эрдогана и Путина пройдут в Сочи 4 сентября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

