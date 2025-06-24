В Сбере заявили, что чаще всего мошенники обманывают людей среднего возраста

По его словам, также нет особой корреляции между как мужчинами и женщинами, так и между представителями тех или иных профессий: аферисты обманывают и политиков, и врачей, и педагогов, и сотрудников финансовой отрасли.

Эксперт добавил, что всё же чаще всего в сети злоумышленников попадаются люди среднего возраста, а вовсе не молодежь или пенсионеры.

«Вероятно, потому что это самое экономически активное население и у них больше всего денег, они чаще отвечают на звонки», – заключил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому дропперам, то есть подставным лицам, помогающим обналичивать украденные деньги, будет грозить уголовная ответственность, сообщает RT.

