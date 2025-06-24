В Сбере заявили, что чаще всего мошенники обманывают людей среднего возраста
Жертвы телефонных мошенников равномерно распределяются по возрасту, образованию и регионам проживания. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил вице-президент по кибербезопасности Сбербанка Сергей Лебедь.
По его словам, также нет особой корреляции между как мужчинами и женщинами, так и между представителями тех или иных профессий: аферисты обманывают и политиков, и врачей, и педагогов, и сотрудников финансовой отрасли.
Эксперт добавил, что всё же чаще всего в сети злоумышленников попадаются люди среднего возраста, а вовсе не молодежь или пенсионеры.
«Вероятно, потому что это самое экономически активное население и у них больше всего денег, они чаще отвечают на звонки», – заключил он.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому дропперам, то есть подставным лицам, помогающим обналичивать украденные деньги, будет грозить уголовная ответственность, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru