Песков анонсировал зарубежные поездки Путина

По его словам, заранее их анонсировать в Кремль не будут по понятным причинам.

«Мы будем тоже в соответствующие сроки информировать», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Путин не поедет в Нью-Дели на саммит «Большой двадцатки» (G20), который пройдет с 9 по 10 сентября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

