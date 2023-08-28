Песков анонсировал зарубежные поездки Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что осенью у Владимира Путина планируются зарубежные поездки, сообщает РИА Новости.

Путин 1 сентября встретится с учащимися

По его словам, заранее их анонсировать в Кремль не будут по понятным причинам.

«Мы будем тоже в соответствующие сроки информировать», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Путин не поедет в Нью-Дели на саммит «Большой двадцатки» (G20), который пройдет с 9 по 10 сентября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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