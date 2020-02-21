Песков подтвердил разговор Путина с Эрдоганом

Как передает RT, ранее Эрдоган объявил о том, что Турция будет действовать в сирийском Идлибе по результатам его переговоров с Владимиром Путиным.

Ранее руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций Алексей Малашенко в эфире НСН заявил, что России становится все труднее договариваться с турецкой стороной.

«С моей точки зрения, все на грани серьезного столкновения. Причем не между сирийцами и турками, а между Россией и Турцией. Кто такой Башар и его армия? Все прекрасно понимают, что если завтра не будет России за его спиной, Турция его просто растопчет. Это ежу понятно. В любом случае, продолжается торг, и турки ведут себя, мягко говоря, не дипломатично. Все наглее и наглее. С этой точки зрения обидно за державу. Наши вынуждены играть, юлить и так далее», - отметил эксперт.

