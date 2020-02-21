Песков подтвердил разговор Путина с Эрдоганом
Президент России Владимир Путин проведет телефонный разговор с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом вечером в пятницу, 21 февраля. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
«Телефонный разговор подтверждаю. Планируется сегодня вечером», - заявил Песков.
Как передает RT, ранее Эрдоган объявил о том, что Турция будет действовать в сирийском Идлибе по результатам его переговоров с Владимиром Путиным.
Ранее руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций Алексей Малашенко в эфире НСН заявил, что России становится все труднее договариваться с турецкой стороной.
«С моей точки зрения, все на грани серьезного столкновения. Причем не между сирийцами и турками, а между Россией и Турцией. Кто такой Башар и его армия? Все прекрасно понимают, что если завтра не будет России за его спиной, Турция его просто растопчет. Это ежу понятно. В любом случае, продолжается торг, и турки ведут себя, мягко говоря, не дипломатично. Все наглее и наглее. С этой точки зрения обидно за державу. Наши вынуждены играть, юлить и так далее», - отметил эксперт.
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