СМИ: Белый дом анонсировал отдельную пресс-конференцию Байдена после встречи с Путиным.

Глава Белого дома Джо Байден решил пообщаться с журналистами отдельно от российского президента Владимира Путина после их встречи в Женеве.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление представителя Белого дома.

Источник агентства подчеркнул, что выбранный формат общения «со свободной прессой» расценен как наиболее подходящий, сообщает ТАСС.

Аналогичную информацию сообщает агентство Bloomberg, отмечают «Известия».

Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден проведут переговоры в Женеве 16 июня, заявила пресс-служба Кремля. Это будет первая личная встреча лидеров двух стран с момента вступления американского президента в должность, а для президента России поездка в Женеву станет первым зарубежным визитом с января 2020 года.

