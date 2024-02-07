Стало известно о готовящемся визите Путина в КНДР
Во время визита президента России Владимира Путина в КНДР планируется подписание пакета совместных документов, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление посла РФ в Пхеньяне Александра Мацегора.
По его словам, в настоящее время идет работа над их подготовкой. Отмечается, что достигнута принципиальная договоренность о предстоящем визите Путина, но о сроках «разговора пока не было».
«Его подготовка ограничивается сейчас только работой над совместными документами, которые планируется подписать на его полях. Думаю, что это будет очень хороший пакет», — отметил дипломат.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин, возможно, посетит Северную Корею после выборов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru