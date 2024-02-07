Стало известно о готовящемся визите Путина в КНДР

Во время визита президента России Владимира Путина в КНДР планируется подписание пакета совместных документов, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление посла РФ в Пхеньяне Александра Мацегора.

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По его словам, в настоящее время идет работа над их подготовкой. Отмечается, что достигнута принципиальная договоренность о предстоящем визите Путина, но о сроках «разговора пока не было».

«Его подготовка ограничивается сейчас только работой над совместными документами, которые планируется подписать на его полях. Думаю, что это будет очень хороший пакет», — отметил дипломат.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин, возможно, посетит Северную Корею после выборов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: РИА Новости
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