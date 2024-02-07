«Туризм или оружие?»: Путин и Ким Чен Ын готовятся подписать «хорошие» документы

Мацегора отметил, что ожидает «прорывных успехов» в двусторонних отношениях РФ и КНДР в 2024 году. В частности, с его слов стало известно, что Москва и Пхеньян готовят соглашение о взаимных поездках граждан, чтобы создать наиболее комфортные условия для туристов.

«Посмотрим, что нам удастся сделать, чтобы создать для российских туристов, собирающихся посетить КНДР, наиболее комфортные условия», – сказал посол.

Так, РФ и КНДР неоднократно выражали заинтересованность в скорейшем запуске авиарейсов как для делового общения, так и для туристических поездок, прерванных из-за пандемии коронавирусной инфекции. При этом Северная Корея пока еще не в полной мере сняла санитарные ограничения. В декабре прошлого года пресс-служба правительства Приморского края сообщала, что КНДР разработала несколько туристических предложений для россиян, включая пляжный отдых и катание на горнолыжном курорте.

Между тем газета The New York Times пишет о другой сделке Москвы и Пхеньяна. Источники издания в американской разведке утверждают, что КНДР якобы поставила вооружение, после чего Москва разблокировала $9 млн из $30 млн замороженных северокорейских активов, размещенных в российском банке. Указывается, что РФ якобы помогает Северной Корее получить доступ к международным банковским сетям.