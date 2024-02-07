«Туризм или оружие?»: Путин и Ким Чен Ын готовятся подписать «хорошие» документы
Москва и Пхеньян готовят соглашение о взаимных поездках граждан, чтобы создать комфортные условия для туристов. Между тем западные СМИ пишут о другой сделке Путина и Ким Чен Ына, якобы касающейся вооружения.
Посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора заявил, что во время визита президента России Владимира Путина в Северную Корею планируется подписание «очень хорошего» пакета совместных документов. По его словам, сейчас идет работа над их подготовкой.
«О сроках визита, принципиальная договоренность о котором уже достигнута, разговора пока не было. Его подготовка ограничивается сейчас только работой над совместными документами, которые планируется подписать на его полях», - сказал дипломат в интервью ТАСС.
Мацегора отметил, что ожидает «прорывных успехов» в двусторонних отношениях РФ и КНДР в 2024 году. В частности, с его слов стало известно, что Москва и Пхеньян готовят соглашение о взаимных поездках граждан, чтобы создать наиболее комфортные условия для туристов.
«Посмотрим, что нам удастся сделать, чтобы создать для российских туристов, собирающихся посетить КНДР, наиболее комфортные условия», – сказал посол.
Так, РФ и КНДР неоднократно выражали заинтересованность в скорейшем запуске авиарейсов как для делового общения, так и для туристических поездок, прерванных из-за пандемии коронавирусной инфекции. При этом Северная Корея пока еще не в полной мере сняла санитарные ограничения. В декабре прошлого года пресс-служба правительства Приморского края сообщала, что КНДР разработала несколько туристических предложений для россиян, включая пляжный отдых и катание на горнолыжном курорте.
Между тем газета The New York Times пишет о другой сделке Москвы и Пхеньяна. Источники издания в американской разведке утверждают, что КНДР якобы поставила вооружение, после чего Москва разблокировала $9 млн из $30 млн замороженных северокорейских активов, размещенных в российском банке. Указывается, что РФ якобы помогает Северной Корее получить доступ к международным банковским сетям.
По информации разведки США, разблокированные деньги КНДР собирается потратить на закупку сырой нефти. Собеседники издания утверждают, что подставная северокорейская компания недавно открыла счет в одном из российских банков, чтобы, как предполагают разведчики, обойти санкции ООН, запрещающие большинству финансовых учреждений вести дела с КНДР.
Высокопоставленный американский чиновник заявил газете, что специфику банковских договоренностей в США пока не выяснили, однако эти действия соотносятся с ожиданиями Вашингтона от сотрудничества РФ и КНДР.
Россия неоднократно опровергала заявления Запада о якобы торговле оружием с КНДР. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла «бездоказательными» обвинения в том, что Москва осуществляет военно-техническое сотрудничество с Пхеньяном. По словам Захаровой, западные обвинения сформулированы в духе «highly likely» (дословно «очень вероятно»).
Министерство национальной обороны КНДР также заявляет, что Северная Корея никогда не поставляла России оружие и не планирует этого делать.
«Мы еще раз ясно даем понять, что у нас никогда не было «сделок с оружием» с Россией и что у нас нет планов делать это в будущем», – сообщало министерство.
В 2009 году Совбез ООН запретил поставки оружия Северной Корее. В 2017 году Совет Безопасности ООН принял резолюции о запрете на работу граждан КНДР за рубежом, а также запрете на импорт северокорейского угля, железа, свинца и морепродуктов, а также на экспорт в КНДР нефти и нефтепродуктов из государств – членов ООН.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что точные даты визита российского лидера в КНДР согласуются по дипломатическим каналам двух стран. По его словам, Путин обязательно воспользуется приглашением лидера КНДР Ким Чен Ына посетить Северную Корею в удобное время. При этом Песков подчеркивал, что этот визит не ожидается до президентских выборов в России, передает «Радиоточка НСН».
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