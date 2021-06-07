Песков: по месту встречи президентов РФ и США в Женеве уже есть предложения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что по месту встречи российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Джой Байденом в Женеве есть понятные предложения.

По его словам, российская сторона планирует заявить об этом позже, совместно с американской стороной.

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Песков также отметил, что обсуждается вопрос общей пресс-конференции лидеров двух стран, но пока она остается неподтвержденной.

Ранее сообщалось, что Белый дом отказался от планов организовать встречу президента США Джо Байдена с украинским коллегой Владимиром Зеленский перед саммитом с главой России Владимиром Путиным.


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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Джо БайденВладимир ПутинРоссийско-американские ОтношенияДмитрий Песков
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