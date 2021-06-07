Песков: по месту встречи президентов РФ и США в Женеве уже есть предложения
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что по месту встречи российского лидера Владимира Путина с американским коллегой Джой Байденом в Женеве есть понятные предложения.
По его словам, российская сторона планирует заявить об этом позже, совместно с американской стороной.
Песков также отметил, что обсуждается вопрос общей пресс-конференции лидеров двух стран, но пока она остается неподтвержденной.
Ранее сообщалось, что Белый дом отказался от планов организовать встречу президента США Джо Байдена с украинским коллегой Владимиром Зеленский перед саммитом с главой России Владимиром Путиным.
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