Песков: по месту встречи президентов РФ и США в Женеве уже есть предложения

Песков также отметил, что обсуждается вопрос общей пресс-конференции лидеров двух стран, но пока она остается неподтвержденной.

Ранее сообщалось, что Белый дом отказался от планов организовать встречу президента США Джо Байдена с украинским коллегой Владимиром Зеленский перед саммитом с главой России Владимиром Путиным.



