Блинкен раскрыл цели Байдена на встрече с Путиным

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, что президент США Джо Байден намерен обсудить на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным. По его словам, возможными темами беседы могут стать вопросы возможности совместного укрепления международной безопасности, стратегической стабильности и контроля над вооружениями.

Блинкен подчеркнул, что Штаты хотели бы предсказуемых и стабильных действий, отметив, что встреча президентов пройдет, невзирая на «агрессию России», имея в виду хакерские атаки на США.

«Байден встретится с президентом Путиным через неделю. Это необходимо, чтобы прямо и четко сказать Путину, чего он может ожидать от Соединенных Штатов, если агрессивные, безрассудные действия в отношении нас продолжатся", — передает слова госсекретаря США РЕН-ТВ.

Также Блинкен рассказал, что есть вещи, которые страны могут делать вместе для укрепления безопасности народов США, России и всего мира.

Ранее госсекретарь США призвал Россию прекратить атаки хакеров в связи с кибератакой на крупнейшего в мире производителя мяса JBS. Он заявил, что нападения ведутся с территории России, поэтому на России лежит обязанность обеспечить, чтобы подобное не продолжалось.

