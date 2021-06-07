СМИ: Байден отказался встречаться с Зеленским перед саммитом с Путиным
Белый дом отказался от планов организовать встречу президента США Джо Байдена с украинским коллегой Владимиром Зеленский перед саммитом с главой России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники в администрации президента Соединенных Штатов.
Утверждается, что в Вашингтоне действительно рассматривали такой вариант, но отказались из-за решения Зеленского сменить руководство государственной энергетической компании «Нафтогаз», что в США сочли отказом Украины бороться с коррупцией.
Переговоры Путина и Байдена запланированы на 16 июня. Встреча пройдет в Женеве. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
Ранее Зеленский заявил, что был неприятно удивлен отказом США ввести санкции против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект российского газопровода «Северный поток – 2».
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