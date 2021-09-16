Песков: Плановая вакцинация от COVID-19 в Кремле не проводилась
Плановой вакцинации или ревакцинации от коронавирусной инфекции в Кремле не проводилось. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Запланированной вакцинации или ревакцинации в администрации не проводилось», — приводит РИА Новости ответ Пескова на вопрос о вакцинации сотрудников администрации главы государства.
Представитель Кремля отметил, что в каждом конкретном случае «врачи дадут соответствующие рекомендации» относительно ревакцинации сотрудников президентской администрации.
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