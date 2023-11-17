Песков: Период сбора вопросов к прямой линии с Путиным увеличат

Период сбора вопросов к прямой линии с российским лидером Владимиром Путиным будет увеличен в 2023 году. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщило агентство РИА Новости.

Песков: прямая линия и большая пресс-конференция Путина пройдут в 2023 году

Он отметил, что сбор вопросов начнется заранее, чтобы пообщаться с президентом могло максимальное число людей.

Песков подчеркнул, что россияне смогут обратиться с вопросом к Путину по телефону, отправив SMS-сообщение, записав аудио и видео, а также на официальном портале Кремля.

Ранее сообщалось, что большая пресс-конференция Путина может пройти 14 декабря. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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