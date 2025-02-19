Песков: Переговоры Путина и Трампа могут состояться до конца февраля
Переговоры президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа могут состояться до конца февраля, но могут и позже. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Он пояснил, что на подготовку встречи потребуется время.
Также Песков заявил, что переговоры с США — очень важный шаг для будущего урегулирования по Украине. Накануне же в Эр-Рияде представители российской и американской делегаций прежде всего обсуждали двусторонние отношения. По его мнению, был «сделан первый шаг» в их восстановлении, но делать выводы сейчас рано.
По словам пресс-секретаря Путина, президент определит переговорщика с США по Украине после того, как Вашингтон назовет своего. Участия в переговорах помощника главы государства с также зависит от решения Путина.
Американский глава Дональд Трамп накануне заявил, что исходит из того, что его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным может пройти до конца февраля.
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