Трамп не исключил, что встретится с Путиным до конца февраля

Американский лидер Дональд Трамп заявил журналистам, что исходит из того, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным может состояться до конца февраля.

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Глава государства подтвердил это, отвечая на вопросы. Трампа попросили уточнить, рассчитывает ли он на то, что его встреча с главой РФ пройдет до конца месяца. «Вероятно», — ответил президент США.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам переговоров российской и американской делегаций в Эр-Рияде заявил, что встреча президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина вряд ли пройдет на следующей неделе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Астапкович
ТЕГИ:РоссияВладимир ПутинСШАДональд Трамп

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