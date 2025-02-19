Трамп не исключил, что встретится с Путиным до конца февраля

Глава государства подтвердил это, отвечая на вопросы. Трампа попросили уточнить, рассчитывает ли он на то, что его встреча с главой РФ пройдет до конца месяца. «Вероятно», — ответил президент США.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков по итогам переговоров российской и американской делегаций в Эр-Рияде заявил, что встреча президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина вряд ли пройдет на следующей неделе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

