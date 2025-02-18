«Без компромиссов нет решений»: Познер оценил первый раунд переговоров РФ и США

Российско-американские переговоры в Эр-Рияде «по всем вопросам» завершились спустя 4,5 часа. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что переговоры прошли неплохо, РФ и США договорились учитывать интересы друг друга. Он отметил, что конкретную дату встречи Путина и Трампа пока назвать трудно, вряд ли она состоится на следующей неделе. Познер отметил, что можно лишь гадать, чем завершатся переговоры России и США.

«Сам факт начала диалога я оцениваю, естественно, позитивно. Я очень не люблю заниматься предсказаниями. Этим занимаются политологи или философы. Я думаю, что многие надеются, что будет успех и будет нормализация отношений. На сегодняшний день можно только сказать, что какой-то процесс начался. Чем он завершится - можно только гадать. Вопрос компромиссов можно задать обеим сторонам переговоров. Без компромиссов решений не будет», - сказал собеседник НСН.

Ранее научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил НСН, что переговоры России и США в Саудовской Аравии являются попыткой разморозить двусторонние отношения: реальный диалог начнется тогда, когда президенты Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся

