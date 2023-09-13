Песков: Переговоры Путина и Ким Чен Ына были очень содержательными

Встреча лидеров двух стран прошла на космодроме Восточный. Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в расширенном составе, с участием делегаций, а затем пообщались тет-а-тет. Политики обсудили в том числе стратегическое сотрудничество России и КНДР, ситуацию на Корейском полуострове и в Европе.

Позже в честь визита северокорейского лидера был дан торжественный обед от имени Владимира Путина, отмечает RT.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что КНДР поддерживает все решения президента РФ Владимира Путина, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

