Песков: Переговоры Путина и Ким Чен Ына были очень содержательными

Переговоры президента России Владимира Путина и главы КНДР Ким Чен Ына были очень содержательными, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Путина и Ким Чен Ына угощали на Восточном пельменями и осетриной

Встреча лидеров двух стран прошла на космодроме Восточный. Путин и Ким Чен Ын провели переговоры в расширенном составе, с участием делегаций, а затем пообщались тет-а-тет. Политики обсудили в том числе стратегическое сотрудничество России и КНДР, ситуацию на Корейском полуострове и в Европе.

Позже в честь визита северокорейского лидера был дан торжественный обед от имени Владимира Путина, отмечает RT.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что КНДР поддерживает все решения президента РФ Владимира Путина, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ким Чен ЫнПереговорыПолитикаВладимир ПутинДмитрий Песков

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