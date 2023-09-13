Путина и Ким Чен Ына угощали на Восточном пельменями и осетриной

Также главам государств предложили антрекот из мраморной говядины с запеченными овощами, уху из белого амура, а на десерт — бруснику таёжную с кедровыми орехами и сгущённым молоком.

Ранее Ким Чен Ын выразил уверенность, что переговоры с Путиным помогут поднять отношения между двумя странами на новый уровень. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

