Путина и Ким Чен Ына угощали на Восточном пельменями и осетриной
Российский и северокорейский лидеры Владимир Путин и Ким Чен Ын отправились на официальный обед после переговоров. В меню входили пельмени с камчатским крабом, салат из утки с инжиром и нектарином и осетрина. Об этом сообщает LIFE.ru.
Также главам государств предложили антрекот из мраморной говядины с запеченными овощами, уху из белого амура, а на десерт — бруснику таёжную с кедровыми орехами и сгущённым молоком.
Ранее Ким Чен Ын выразил уверенность, что переговоры с Путиным помогут поднять отношения между двумя странами на новый уровень. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru