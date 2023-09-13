Путина и Ким Чен Ына угощали на Восточном пельменями и осетриной

Российский и северокорейский лидеры Владимир Путин и Ким Чен Ын отправились на официальный обед после переговоров. В меню входили пельмени с камчатским крабом, салат из утки с инжиром и нектарином и осетрина. Об этом сообщает LIFE.ru.

Путин и Ким Чен Ын встретились на космодроме Восточный

Также главам государств предложили антрекот из мраморной говядины с запеченными овощами, уху из белого амура, а на десерт — бруснику таёжную с кедровыми орехами и сгущённым молоком.

Ранее Ким Чен Ын выразил уверенность, что переговоры с Путиным помогут поднять отношения между двумя странами на новый уровень. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
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