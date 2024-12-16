Песков: Переговоры по Украине возможны на базе стамбульских договоренностей

Россия готова возобновить переговоры по Украине на базе стамбульских договоренностей, напомнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом он заявил журналистам.

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Представитель Кремля подчеркнул, что президент Владимир Путин неоднократно повторял: обсуждения могли бы возобновиться на основе стамбульских договоренностей.

«Они были согласованы, но потом также украинская сторона покинула стол переговоров», — подчеркнул Песков.

Ранее пресс-секретарь заявлял, что оснований для переговоров Москвы и Киева пока нет, напоминают Известия.

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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
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