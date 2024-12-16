Песков: Переговоры по Украине возможны на базе стамбульских договоренностей
16 декабря 202412:37
Россия готова возобновить переговоры по Украине на базе стамбульских договоренностей, напомнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом он заявил журналистам.
Представитель Кремля подчеркнул, что президент Владимир Путин неоднократно повторял: обсуждения могли бы возобновиться на основе стамбульских договоренностей.
«Они были согласованы, но потом также украинская сторона покинула стол переговоров», — подчеркнул Песков.
Ранее пресс-секретарь заявлял, что оснований для переговоров Москвы и Киева пока нет, напоминают Известия.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru