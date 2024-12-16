СМИ: Конфликт на Украине вступает в финальную фазу
Украинский конфликт вступает в завершающую фазу. Об этом пишет New York Times.
По данным издания, ситуация на Украине спустя почти три года с начала специальной военной операции переходит в «фазу, которая может быть финальной».
«Сделка по прекращению боевых действий кажется более вероятной, чем когда-либо», — отмечается в материале.
New York Times напоминает, что Украина оказалась в тяжелой ситуации, с лета она неизменно теряет территории, а нехватка ее солдат увеличивается.
Между тем в Генштабе ВСУ признали преимущество армии России в технике и личном составе и назвали одним из самых сложных Кураховское направление фронта, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru