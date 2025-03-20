Песков: Переговоры между Россией и США пройдут в начале следующей недели
Переговоры между Россией и США в Саудовской Аравии состоятся в самом начале следующей недели. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, на встрече будет обсуждаться в том числе возобновление Черноморской инициативы, а также другие вопросы, связанные с урегулированием конфликта на Украине.
«Россия рассчитывает, что переговоры на экспертном уровне продолжатся», - заключил представитель Кремля.
Ранее помощник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что США и РФ договорились о встрече своих экспертных групп в Эр-Рияде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru