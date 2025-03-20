Песков: Переговоры между Россией и США пройдут в начале следующей недели

По его словам, на встрече будет обсуждаться в том числе возобновление Черноморской инициативы, а также другие вопросы, связанные с урегулированием конфликта на Украине.

«Россия рассчитывает, что переговоры на экспертном уровне продолжатся», - заключил представитель Кремля.

Ранее помощник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолтц заявил, что США и РФ договорились о встрече своих экспертных групп в Эр-Рияде, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».