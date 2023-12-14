Песков перечислил главные вопросы прямой линии с Путиным

Чаще всего на встречах с российским лидером Владимиром Путиным задаются вопросы о транспортной инфраструктуре, социального обеспечения, медицины, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Песков: прямая линия и большая пресс-конференция Путина пройдут в 2023 году

По его словам, помимо «постоянной» части вопросов есть также и «переменная», которая варьируется из года в год и с вязана с текущей повесткой. Сейчас это специальная военная операция и ее влияние на разные сферы жизни общества.

Также Песков рассказал, что Путин жертвует сном, чтобы подготовиться к крупным мероприятиям, в том числе – прямой линии 14 декабря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинПрямая Линия С Владимиром ПутинымКремльДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры