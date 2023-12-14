Песков перечислил главные вопросы прямой линии с Путиным
Чаще всего на встречах с российским лидером Владимиром Путиным задаются вопросы о транспортной инфраструктуре, социального обеспечения, медицины, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
По его словам, помимо «постоянной» части вопросов есть также и «переменная», которая варьируется из года в год и с вязана с текущей повесткой. Сейчас это специальная военная операция и ее влияние на разные сферы жизни общества.
Также Песков рассказал, что Путин жертвует сном, чтобы подготовиться к крупным мероприятиям, в том числе – прямой линии 14 декабря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru