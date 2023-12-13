Песков: Путин часто жертвует сном ради работы
Президент России Владимир Путин часто жертвует сном ради рабочей программы, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, президент мало спит в ходе международных и внутренних поездок. Песков уточнил, что иногда Путин отдыхает лишь несколько часов в сутки.
Представитель Кремля рассказал, что российский лидер последние несколько дней по 10-12 часов работал над вопросами, которые граждане прислали к прямой линии. Глава государства встречался с министрами, зампредами правительствами и своими помощниками, сказал Песков в интервью газете «Известия».
Прямая линия с президентом пройдет в четверг, 14 декабря. Россияне прислали более двух миллионов обращений, отмечает «Радиоточка НСН».
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