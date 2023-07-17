Песков: ответом на подрыв Крымского моста станет достижение целей СВО

Ответом на теракт на Крымском мосту будет «достижение всех целей спецоперации». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга на вопрос журналистов, как ответит Москва на подрыв моста беспилотниками.

Представитель Кремля уточнил, что каким будет непосредственный ответ на сегодняшнюю атаку, он сказать не может. А «если брать конечную перспективу, то ответом будет достижение всех целей специальной военной операции, которая будет продолжаться».