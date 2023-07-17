Песков: ответом на подрыв Крымского моста станет достижение целей СВО
Ответом на теракт на Крымском мосту будет «достижение всех целей спецоперации». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга на вопрос журналистов, как ответит Москва на подрыв моста беспилотниками.
Представитель Кремля уточнил, что каким будет непосредственный ответ на сегодняшнюю атаку, он сказать не может. А «если брать конечную перспективу, то ответом будет достижение всех целей специальной военной операции, которая будет продолжаться».
Национальный антитеррористический комитет сообщил, что террористическая атака на Крымский мост была совершена двумя надводными беспилотниками около трех часов ночи понедельника, 17 июля. Повреждена автомобильная часть моста, погибли двое взрослых, пострадал один ребенок из Белгородской области. Все они находились на мосту в машине во время взрыва.
Власти Крыма и Кубани просят жителей и туристов воздержаться от поездок через Крымский мост.
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