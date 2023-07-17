«Точно не водные дроны»: Генерал Липовой об атаке на Крымский мост

Последствия атаки на Крымский мост сегодня значительнее, чем во время подрыва осенью прошлого года, заявил НСН генерал-майор авиации Сергей Липовой.

Генерал-майор авиации, герой России, председатель президиума «Офицеров России» Сергей Липовой в интервью НСН предположил, что Крымский мост атаковали не подводными беспилотниками. Телеграм-каналы пишут, что это основная версия следствия на данный момент.

Взрыв на Крымском мосту: Два человека погибли, пострадал ребенок

«Если говорить о подводных беспилотниках, то это такие торпеды. Действуют они по радиоуправляемому каналу. Исходя из повреждений, скорее всего, это что-то другое. Реакция будет и политического, и военного характера. Это решение верховного главнокомандующего, о котором, думаю, мы скоро узнаем», - сказал собеседник НСН.

По его словам, перед тем, как делать выводы, нужно дождаться окончания следственных действий.

«Главное – то, что погибли люди. Погибла семья, ребенок остался сиротой. Девочка сейчас в больнице. Сейчас пока не будем гадать, что именно произошло. Окончательные выводы, думаю, будут уже к вечеру сделаны. Взрыв вряд ли взрыв произошел в машине. Вспоминая предыдущий террористический акт, когда в автомобиле было порядка 300 килограммов взрывчатки, повреждения тогда были не столь значительные, как сегодня. Следствие покажет, дождемся официальных заявлений», - заключил Липовой.

Ранее власти Крыма перекрыли движение по Крымскому мосту, остановили работу паромной переправы и железной дороги. В результате ЧП по мосту погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь в больнице, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ВзрывУкраинаВСУКрымский Мост

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