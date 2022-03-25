Песков ответил на возражения Запада по оплате газа в рублях

Поручение по оплате газа в рублях для западных стран сейчас находится в работе. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, есть еще несколько дней для того, чтобы утвердить понятный механизм и ознакомить покупателей с ним.

Газ, импорт и торги: Финансист рассказал, когда доллар упадет ниже 90 рублей

В связи с этим Песков добавил, что в следующие четыре дня российская компания «Газпром» должна будет осуществить контакты и разработать понятную систему по реализации логистики и технических вопросов.

Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что переход на рубль в мировой торговле укрепит его и сильно ослабит иностранную валюту, в связи с чем ЕС придется сократить санкции против банков России.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:КремльРубльЕвропаГазДмитрий Песков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры