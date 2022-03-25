Песков ответил на возражения Запада по оплате газа в рублях

Поручение по оплате газа в рублях для западных стран сейчас находится в работе. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, есть еще несколько дней для того, чтобы утвердить понятный механизм и ознакомить покупателей с ним.