Песков ответил на вопрос об обмене Медведчука на украинских военных
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что об обмене главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука на украинских военных «речи не ведётся», сообщает РИА Новости.
«Нет, об этом речи не ведется», - ответил представитель Кремля на вопрос о возможных переговорах по теме обмена украинского политика.
Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала видеообращение Медведчука, в котором он обратился к президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с предложением обменять его на военнослужащих и жителей Мариуполя, сообщает RT.
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