Песков ответил на вопрос об обмене Медведчука на украинских военных

«Нет, об этом речи не ведется», - ответил представитель Кремля на вопрос о возможных переговорах по теме обмена украинского политика.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала видеообращение Медведчука, в котором он обратился к президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с предложением обменять его на военнослужащих и жителей Мариуполя, сообщает RT.

