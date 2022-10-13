Песков ответил на слова Зеленского об ударе России по газовой инфраструктуре

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия «не имеет обыкновения стрелять себе в ногу», сообщает РБК.

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Так он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, который в интервью ZFD-nachrichten рассказал о якобы намерениях Москвы ударить по российской газотранспортной системе, чтобы обвинить в этом Киев и в ответ ударить по украинской системе, тем самым нарушив поставки топлива в Европу ради запуска «Северного потока - 2».

«Мы не имеем обыкновения стрелять себе в ногу», - заключил представитель Кремля.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина пыталась подорвать «Турецкий поток», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:ПровокацияГазопроводВладимир ЗеленскийДмитрий Песков
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