Песков ответил на слова Зеленского об ударе России по газовой инфраструктуре
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия «не имеет обыкновения стрелять себе в ногу», сообщает РБК.
Так он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, который в интервью ZFD-nachrichten рассказал о якобы намерениях Москвы ударить по российской газотранспортной системе, чтобы обвинить в этом Киев и в ответ ударить по украинской системе, тем самым нарушив поставки топлива в Европу ради запуска «Северного потока - 2».
«Мы не имеем обыкновения стрелять себе в ногу», - заключил представитель Кремля.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина пыталась подорвать «Турецкий поток», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,3 млн+15 477 / сут.
Умерли
389 тыс.+101 / сут.
Выздоровели
20,5 млн+30 793 / сут.
- Песков заявил, что не знает о докладах Путину про гибель мобилизованных в ходе СВО
- СМИ: Песков подчеркнул неизбежность приобретения российского газа Европой
- ПАСЕ призвала Европу объявить Россию «террористическим режимом»
- Заместитель муфтия из Омской области погиб во время СВО
- МВФ: вероятность наступления глобальной рецессии составляет 25%
- Курский губернатор заявил об обстреле двух поселков со стороны Украины
- Шольц обвинил Путина в крестовом походе против Запада
- Песков ответил на слова Зеленского об ударе России по газовой инфраструктуре
- «Локомотив» назначил Фёдорова исполняющим обязанности главного тренера
- Миронов назвал паникерами уехавших из-за мобилизации россиян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru