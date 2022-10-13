Песков ответил на слова Зеленского об ударе России по газовой инфраструктуре

Так он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, который в интервью ZFD-nachrichten рассказал о якобы намерениях Москвы ударить по российской газотранспортной системе, чтобы обвинить в этом Киев и в ответ ударить по украинской системе, тем самым нарушив поставки топлива в Европу ради запуска «Северного потока - 2».

«Мы не имеем обыкновения стрелять себе в ногу», - заключил представитель Кремля.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина пыталась подорвать «Турецкий поток», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

