Песков: несколько человек арестованы после попытки теракта на «Турецком потоке»

По его словам, были арестованы несколько человек.

«Были взяты диверсанты, несколько человек были арестованы. Хотели взорвать. На нашей территории, на суше»,— рассказал представитель Кремля.

Ранее президент РФ Владимир Путин во время встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что «газопровод «Турецкий поток» успешно работает, хоть его и пытались взорвать», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

