Песков ответил на слова Зеленского о «близком конце» конфликта
Любая война так или иначе завершается миром. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о «близком мире» и конце конфликта он указал, что завершится и специальная военная операция, но только после того, как Россия достигнет поставленных целей.
«Для нас абсолютно безальтернативным является достижение наших поставленных целей», - заключил представитель Кремля.
Ранее Зеленский в интервью телеканалу ABC News заявил о о возможном приближении окончания конфликта на Украине, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru