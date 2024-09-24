Песков ответил на слова Зеленского о «близком конце» конфликта

Комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о «близком мире» и конце конфликта он указал, что завершится и специальная военная операция, но только после того, как Россия достигнет поставленных целей.

«Для нас абсолютно безальтернативным является достижение наших поставленных целей», - заключил представитель Кремля.

Ранее Зеленский в интервью телеканалу ABC News заявил о о возможном приближении окончания конфликта на Украине, сообщает RT.

