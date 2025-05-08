Комментируя слова вице-президента США Джей Ди Вэнса, отметившего, что Москва желает слишком многого в переговорном процессе, он указал, что необходимо устранить первопричины конфликта.

«Это очень важно, потому что это напрямую связано с гарантиями нашей безопасности», - заключил представитель Кремля.

Ранее Вэнс заявил, что в США считают, что РФ просит слишком многого на переговорах, но при этом желает мира, сообщает RT.