«Абсурд»: Вэнс раскритиковал РФ и Украину за отсутствие диалога

По его словам, американский лидер Дональд Трамп ожидает от Москвы и Киева чёткой формулировки своих требований.

«Вы не обязаны соглашаться с доводами России, но необходимо понять её позицию», - указал он в рамках дискуссии в Вашингтоне.

Вице-президент добавил, что Москве и Киеву необходимо согласовать базовые параметры будущих переговоров.

Ранее Вэнс заявил, что США намерены привести РФ и Украину к переговорам за 100 дней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».