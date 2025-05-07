«Абсурд»: Вэнс раскритиковал РФ и Украину за отсутствие диалога
Отсутствие между Россией и Украиной конструктивного диалог о завершении конфликта является абсурдом. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
По его словам, американский лидер Дональд Трамп ожидает от Москвы и Киева чёткой формулировки своих требований.
«Вы не обязаны соглашаться с доводами России, но необходимо понять её позицию», - указал он в рамках дискуссии в Вашингтоне.
Вице-президент добавил, что Москве и Киеву необходимо согласовать базовые параметры будущих переговоров.
Ранее Вэнс заявил, что США намерены привести РФ и Украину к переговорам за 100 дней, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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