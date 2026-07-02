Песков ответил на слова Каллас о необходимости новых антироссийских санкций

Москва продолжит усиливать давление на Киев. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать призывы главы евродипломатии Каи Каллас к введению новых антироссийских санкций.

«Россия продолжит усиливать давление на киевский режим, с тем чтобы достигнуть поставленных целей», — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Европа ведёт эскалацию в отношении России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Григорий Сысоев
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