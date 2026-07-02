Песков ответил на слова Каллас о необходимости новых антироссийских санкций
2 июля 202616:38
Алексей Филимонов
Москва продолжит усиливать давление на Киев. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать призывы главы евродипломатии Каи Каллас к введению новых антироссийских санкций.
«Россия продолжит усиливать давление на киевский режим, с тем чтобы достигнуть поставленных целей», — сказал представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что Европа ведёт эскалацию в отношении России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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