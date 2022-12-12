Песков: ответ России на потолок цен на нефть огласят в ближайшие дни

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ответ России на введение Западом потолка цен на нефть будет финализирован в ближайшие дни, сообщает РИА Новости.

В ЦБ назвали потолок цен на нефть новым экономическим шоком

Он напомнил, что речь идёт об указе, о котором глава государства рассказал в Бишкеке.

«Президент также сказал, что есть ещё некоторые аспекты, которые обсуждаются. В ближайшие дни это обсуждение будет финализировано и уже институализировано в виде президентского указа», - заключил представитель Кремля.

Ранее министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман на форуме в Эр-Рияде заявил, что ограничение цен на экспортную нефть из РФ на сегодняшний день не оправдывает ожидания, пишут «Известия».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЭмбаргоСанкции Против РоссииРоссияНефтьЦена На Нефть
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры