Песков: ответ России на потолок цен на нефть огласят в ближайшие дни
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ответ России на введение Западом потолка цен на нефть будет финализирован в ближайшие дни, сообщает РИА Новости.
Он напомнил, что речь идёт об указе, о котором глава государства рассказал в Бишкеке.
«Президент также сказал, что есть ещё некоторые аспекты, которые обсуждаются. В ближайшие дни это обсуждение будет финализировано и уже институализировано в виде президентского указа», - заключил представитель Кремля.
Ранее министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман на форуме в Эр-Рияде заявил, что ограничение цен на экспортную нефть из РФ на сегодняшний день не оправдывает ожидания, пишут «Известия».
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