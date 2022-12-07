В ЦБ назвали потолок цен на нефть новым экономическим шоком

Потолок цен на российскую нефть станет новым шоком, который негативно повлияет на экономическую активность внутри страны. Об этом сообщается в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ.

При этом отмечается, что мнение департамента может не совпадать с официальной позицией Банка России.