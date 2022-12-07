В ЦБ назвали потолок цен на нефть новым экономическим шоком

Потолок цен на российскую нефть станет новым шоком, который негативно повлияет на экономическую активность внутри страны. Об этом сообщается в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ.

При этом отмечается, что мнение департамента может не совпадать с официальной позицией Банка России.

«Демонстративно накажем»: Россия договорится с ОПЕК на фоне нефтяного потолка

Из-за потолка цен на нефть Россия временно может сократить экспорт, но договорится со странами ОПЕК+ не увеличивать добычу, чтобы не потерять свое место на рынке, заявил ранее эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН.

В понедельник вступило в силу решение стран ЕС о введении потолка цен на нефть из РФ, стоимость сырья установят на уровне $60 за баррель. Аналогичный лимит цен введут страны G7 и Австралия, меры начнут действовать с 5 февраля, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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