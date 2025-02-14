Песков отверг обвинения в атаке беспилотника на Чернобыльскую АЭС

По его словам, любые утверждения, что так поступают российские военные, не соответствуют действительности.

«Скорее всего, речь идёт об очередной провокации, подтасовке, это именно то, чем любит и иногда не гнушается заниматься киевский режим», — заключил представитель Кремля.

Ранее руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что за провокацией на Чернобыльской АЭС могут стоять британцы, сообщает RT.

