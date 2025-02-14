Песков отверг обвинения в атаке беспилотника на Чернобыльскую АЭС

О нанесении ударов по объектам ядерной инфраструктуры «не может быть и речи». Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Пленный рассказал, что ВСУ роют окопы у Чернобыльской АЭС

По его словам, любые утверждения, что так поступают российские военные, не соответствуют действительности.

«Скорее всего, речь идёт об очередной провокации, подтасовке, это именно то, чем любит и иногда не гнушается заниматься киевский режим», — заключил представитель Кремля.

Ранее руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что за провокацией на Чернобыльской АЭС могут стоять британцы, сообщает RT.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияБеспилотникиДмитрий ПесковЧернобыльская АЭС

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