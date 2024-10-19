Пленный рассказал, что ВСУ роют окопы у Чернобыльской АЭС
Украинские командиры заставляют мобилизованных рыть окопы и создавать укрепления на территории Чернобыльской атомной электростанции, даже в местах с повышенным радиационным фоном. Об этом рассказал взятый в плен боец 49-й бригады ВСУ Виталий Озимов, пишет РИА Новости.
Отмечается, что 30-летний военнопленный имеет воинскую специальность водителя-сапера, мужчина сдался российской армии в Курской области. По словам Озимова, после мобилизации его прикомандировали к монтажной роте и отправили строить бетонные укрепления в Киевской области.
«В Чернобыле очень много строили. Даже было такое, что одна позиция там в 12 раз превышала норму радиации. Мы отказывались делать. Но начальство приехало, сказало: "нас это не интересует"», — поделился пленный.
Мужчина отметил, что военные работали на этой территории около трех месяцев.
Ранее стало известно, что попавшие в плен под Курском украинские разведчики-десантники отказались от обмена и призвали солдат ВСУ сложить оружие, если те хотят остаться в живых.
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