Офис Зеленского обнародовал проект гарантий безопасности для Украины
Офис украинского президента Владимира Зеленского опубликовал на своём официальном сайте проект по гарантиям безопасности Украины.
В документе, который называется «Киевский договор по безопасности» говорится, что гарантии безопасности «должны быть утвердительными и чётко сформулированными».
В проекте отмечается, что самой сильной гарантией в Киеве считают способность Украины защищаться, для чего требуются «многолетние стабильные инвестиции в оборонно-промышленную базу» страны, масштабную передачу оружия, в том числе систем ПВО/ПРО, поддержка со стороны союзных разведслужб, «совместные учения под эгидой Евросоюза и НАТО», «полноценный санкционный пакет».
Авторы документа предполагают, что участниками «Киевский договор по безопасности» в качестве гарантов могли бы стать США и Великобритания.
«Эта группа стран может включать США, Великобританию, Канаду, Польшу, Италию, Германию, Францию, Австралию, Турцию, а также страны Северной Европы и Балтии, Центральной и Восточной Европы», - отмечается в документе.
Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что авторами первого соглашения по международным гарантиям безопасности для Украины станут члены международной группы, в которую в основном входят отставные западные политики, сообщает RT.
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