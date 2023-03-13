Песков оценил желание Папы Римского посетить Россию

Песков добавил, что осторожно оценивает подобные сообщения, поскольку говорить о таких визитах — задача РПЦ.

При этом пресс-секретарь президента отметил, что в случае визита понтифика в Россию Кремль готов «подключиться к этому».

Ранее Папа Римский Франциск в интервью швейцарскому телеканалу RSI заявил, что в конфликте на Украине столкнулись интересы ведущих мировых держав.

