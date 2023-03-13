Песков оценил желание Папы Римского посетить Россию

Кремлю неизвестны планы Папы Римского касательно визита в Москву, необходимо дождаться официальных заявлений из Ватикана. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщило агентство РИА Новости.

Папа Римский в Прощеное воскресенье призвал россиян и украинцев к переговорам

Песков добавил, что осторожно оценивает подобные сообщения, поскольку говорить о таких визитах — задача РПЦ.

При этом пресс-секретарь президента отметил, что в случае визита понтифика в Россию Кремль готов «подключиться к этому».

Ранее Папа Римский Франциск в интервью швейцарскому телеканалу RSI заявил, что в конфликте на Украине столкнулись интересы ведущих мировых держав.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Папа Римский ФранцискДмитрий Песков
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