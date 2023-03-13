Песков оценил желание Папы Римского посетить Россию
Кремлю неизвестны планы Папы Римского касательно визита в Москву, необходимо дождаться официальных заявлений из Ватикана. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщило агентство РИА Новости.
Песков добавил, что осторожно оценивает подобные сообщения, поскольку говорить о таких визитах — задача РПЦ.
При этом пресс-секретарь президента отметил, что в случае визита понтифика в Россию Кремль готов «подключиться к этому».
Ранее Папа Римский Франциск в интервью швейцарскому телеканалу RSI заявил, что в конфликте на Украине столкнулись интересы ведущих мировых держав.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+10 268 / сут.
Умерли
397 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
21,8 млн+9 476 / сут.
- Вышел трейлер фильма «Русалочка» от Disney
- Россия осталась крупнейшим поставщиком оружия в Индию
- СМИ: Си Цзиньпин планирует провести онлайн-встречу с Зеленским
- SHAMAN отверг обвинения в коммерческом патриотизме
- Кадыров рассказал Путину об отношении чеченцев к спецоперации
- Господдержки РФ лишится 44 сельхозпроизводителя за пал на полях
- Соцсеть «ВКонтакте» работает в штатном режиме
- СМИ: Минпромторг включил в параллельный импорт автомобили 11 марок
- Импорт нефти из России в Германию упал в январе на 99,9%
- Сборная России сыграет в чемпионате Ассоциации футбола Центральной Азии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru