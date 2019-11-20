Глава государства отвечая на соответствующий вопрос ответил, что он не может как-то описать его взаимоотношения с коллегой за неимением таковых. Он уточнил, что никогда не видел Зеленского лично и общался с ним исключительно по телефону.

«Мне кажется, что он симпатичный человек и искренний», — заявил Путин.

Российский глава также рассказал, что Зеленский, по его мнению, действительно хочет изменить ситуацию к лучшему, в том числе на Донбассе. При этом Путин добaвил, что покa не знaет, нaсколько Зеленский «в состоянии это сделaть». Российский лидер добaвил, что определённые позитивные шaги были сделaны, уточнив, что имеет в виду рaзведение сил и средств в двух нaселённых пунктaх в Донбaссе.

Ранее первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров рассказал в ходе пресс-конференции НСН о том, что необходимость двусторонней встречи президента РФ Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского в настоящее время отпала. Это связано с анонсированием предстоящего саммита в «нормандском формате».

