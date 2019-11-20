Путин рассказал об отношениях с Зеленским
Президент России Владимир Путин во время инвестиционного форума «Россия зовёт!» прокомментировал свои отношения с украинским лидером Владимиром Зеленским, пишет RT.
Глава государства отвечая на соответствующий вопрос ответил, что он не может как-то описать его взаимоотношения с коллегой за неимением таковых. Он уточнил, что никогда не видел Зеленского лично и общался с ним исключительно по телефону.
«Мне кажется, что он симпатичный человек и искренний», — заявил Путин.
Российский глава также рассказал, что Зеленский, по его мнению, действительно хочет изменить ситуацию к лучшему, в том числе на Донбассе. При этом Путин добaвил, что покa не знaет, нaсколько Зеленский «в состоянии это сделaть». Российский лидер добaвил, что определённые позитивные шaги были сделaны, уточнив, что имеет в виду рaзведение сил и средств в двух нaселённых пунктaх в Донбaссе.
Ранее первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров рассказал в ходе пресс-конференции НСН о том, что необходимость двусторонней встречи президента РФ Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского в настоящее время отпала. Это связано с анонсированием предстоящего саммита в «нормандском формате».
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