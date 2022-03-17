Песков оценил предложение уволить Дворковича с поста главы «Сколково»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович будет сам решать, продолжать ли работу в фонде, сообщает ТАСС.

Компания Boeing приостановила работу в Сколкове и Киеве

Комментируя предложение уволить Дворковича из-за его осуждения в западных СМИ спецоперации на Украине представитель Кремля отметил, что «Сколково» - другая субстанция.

«Что касается работы Дворковича в «Сколково» - это другая субстанция. Там уже будет всё зависеть от личного решения самого Дворковича», - добавил он.

Ранее секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, высказывания Дворковича о спецоперации РФ на Украине являются «национал-предательством» и предложил «немедленного уволить его с позором» с поста председателя фонда «Сколково», сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: личный архив
ТЕГИ:Дмитрий ПесковСколковоАркадий Дворкович
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры