Песков оценил предложение уволить Дворковича с поста главы «Сколково»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович будет сам решать, продолжать ли работу в фонде, сообщает ТАСС.
Комментируя предложение уволить Дворковича из-за его осуждения в западных СМИ спецоперации на Украине представитель Кремля отметил, что «Сколково» - другая субстанция.
«Что касается работы Дворковича в «Сколково» - это другая субстанция. Там уже будет всё зависеть от личного решения самого Дворковича», - добавил он.
Ранее секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, высказывания Дворковича о спецоперации РФ на Украине являются «национал-предательством» и предложил «немедленного уволить его с позором» с поста председателя фонда «Сколково», сообщает RT.
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