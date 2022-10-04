Песков оценил инициативу Маска по Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал позитивным событием попытку такого человека, как Илон Маск, найти решение российско-украинского конфликта, сообщает РИА Новости.
Комментируя предложение американского бизнесмена ещё раз провести референдумы в новых регионах России он отметил, что жители этих территорий уже высказали своё мнение.
Ранее глава Tesla и SpaceX Илон Маск в своих соцсетях предложил оставить Крым в составе России, «как это было c 1783 года до ошибки Хрущёва», а в ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях провести референдумы ещё раз под наблюдением ООН, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,1 млн+21 687 / сут.
Умерли
388 тыс.+107 / сут.
Выздоровели
20,2 млн+45 437 / сут.
- Песков оценил инициативу Маска по Украине
- Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физике
- Неспортивный контент исчезнет с «Матч ТВ»
- Лукашенко: США стремятся разрушить ЕС и убрать Россию с международной арены
- Россия потребовала в СПЧ ООН прекратить дискриминацию русских в Прибалтике
- Лукашенко признал участие Белоруссия в СВО на Украине, но без военных
- Япония вышлет одного сотрудника российского консульства в Саппоро
- Следственный комитет проверит данные о сотрудничестве гендиректора ЗАЭС с СБУ
- Лукашенко: Польша наращивает военные силы у белорусских границ
- В Херсонской области сообщили о попадании ВСУ в «огневой мешок» в районе Дудчан
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru