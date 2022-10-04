Песков оценил инициативу Маска по Украине

Комментируя предложение американского бизнесмена ещё раз провести референдумы в новых регионах России он отметил, что жители этих территорий уже высказали своё мнение.

Ранее глава Tesla и SpaceX Илон Маск в своих соцсетях предложил оставить Крым в составе России, «как это было c 1783 года до ошибки Хрущёва», а в ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областях провести референдумы ещё раз под наблюдением ООН, сообщает RT.

