Белый дом: «Вторжение» России на Украину начнется в январе

Россия готовит «вторжение» на Украину, которое может начаться в середине января-февраля. Об этом заявила на брифинге пресс-секретарь президента США Джен Псаки.

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Белый дом выразил обеспокоенность якобы готовящейся операцией, при этом американская сторона не предоставила никаких доказательств.

«Мы видели это раньше, это возвращает нас в 2014 год, включая саботаж и информационные операции по обвинению Украины в подготовке неизбежных атак на российские силы на востоке Украины и российские военные планы начать такую активность за несколько недель до военного вторжения, которое может начаться между серединой января и серединой февраля», — приводит слова Псаки РИА Новости.

Представитель американской администрации считает, что Москва может сфабриковать повод для «вторжения».

Россия уже неоднократно опровергала сообщения о «стягивании» войск к российско-украинской границе и «подготовке» военной операции. В свою очередь, на Украине заявляли, что не видят угрозы полномасштабного «вторжения» РФ.

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Фото: en.wikipedia.org/wiki/Jen_Psaki
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