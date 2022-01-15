Белый дом: «Вторжение» России на Украину начнется в январе

Белый дом выразил обеспокоенность якобы готовящейся операцией, при этом американская сторона не предоставила никаких доказательств.

«Мы видели это раньше, это возвращает нас в 2014 год, включая саботаж и информационные операции по обвинению Украины в подготовке неизбежных атак на российские силы на востоке Украины и российские военные планы начать такую активность за несколько недель до военного вторжения, которое может начаться между серединой января и серединой февраля», — приводит слова Псаки РИА Новости.

Представитель американской администрации считает, что Москва может сфабриковать повод для «вторжения».

Россия уже неоднократно опровергала сообщения о «стягивании» войск к российско-украинской границе и «подготовке» военной операции. В свою очередь, на Украине заявляли, что не видят угрозы полномасштабного «вторжения» РФ.

