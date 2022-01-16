Песков не исключил развертывание наступательных вооружений на Украине

«Мы не собираемся говорить, что не будем размещать наступательные вооружения на территории Украины», — приводит слова Пескова Lenta.ru.

При этом, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ, Москва не собирается нападать на Киев, еще раз опровергая обвинения украинской стороны в подготовке провокации в Донбассе.

По словам Пескова, Россия рассчитывает, что переговоры с НАТО по гарантиям безопасности не затянутся.

«Мы не хотим, чтобы переговоры длились месяц или год», — отметил официальный представитель Кремля.

Ранее посольство РФ в Вашингтоне заявлило, что обвинения со стороны США о якобы подготовке Россией предлога для «вторжения» на Украину голословны и бездоказательны.