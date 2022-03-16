Песков отреагировал на слова Байдена в адрес Путина

Представитель российского президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание американского лидера Джо Байдена в адрес Владимира Путина, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Байден назвал российского коллегу Владимира Путина «военным преступником»,

Песков назвал недопустимой и непростительной такую риторику президента страны, от бомбордировок которой погибли сотни тысяч людей.

Почти год назад 17 марта в интервью телеканалу NBC Байден назвал Путина убийцей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Джо БайденДмитрий Песков
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