Песков: отправка иностранных войск на Украину чревата негативными последствиями
Отправка иностранных воинских контингентов на Украину чревата негативными последствиями. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На просьбу журналистов прокомментировать информацию о якобы планах Франции направить своих военных в район украинско-белорусской границы, он отметил, что сначала следует получить точные данные.
«Насколько я понимаю, ничего точного на этот счёт нет. В любом случае... направление каких-то иностранных воинских контингентов на Украину чревато очень негативными последствиями, вплоть до непоправимых», - заключил представитель Кремля.
Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил,что Франция рассматривает возможность отправки контингента на Украину к границе с Белоруссией, чтобы Киев смог высвободит с этого направления своих военных, сообщает RT.
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