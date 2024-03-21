Песков: отправка иностранных войск на Украину чревата негативными последствиями

На просьбу журналистов прокомментировать информацию о якобы планах Франции направить своих военных в район украинско-белорусской границы, он отметил, что сначала следует получить точные данные.

«Насколько я понимаю, ничего точного на этот счёт нет. В любом случае... направление каких-то иностранных воинских контингентов на Украину чревато очень негативными последствиями, вплоть до непоправимых», - заключил представитель Кремля.

Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил,что Франция рассматривает возможность отправки контингента на Украину к границе с Белоруссией, чтобы Киев смог высвободит с этого направления своих военных, сообщает RT.