Песков: отправка иностранных войск на Украину чревата негативными последствиями

Отправка иностранных воинских контингентов на Украину чревата негативными последствиями. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Толстой: Военные РФ будут уничтожать всех французских солдат на Украине

На просьбу журналистов прокомментировать информацию о якобы планах Франции направить своих военных в район украинско-белорусской границы, он отметил, что сначала следует получить точные данные.

«Насколько я понимаю, ничего точного на этот счёт нет. В любом случае... направление каких-то иностранных воинских контингентов на Украину чревато очень негативными последствиями, вплоть до непоправимых», - заключил представитель Кремля.

Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил,что Франция рассматривает возможность отправки контингента на Украину к границе с Белоруссией, чтобы Киев смог высвободит с этого направления своих военных, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВоеннослужащиеУкраинаФранцияДмитрий Песков

Горячие новости

Все новости

партнеры