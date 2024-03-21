Толстой: Военные РФ будут уничтожать всех французских солдат на Украине

«Мы будем убивать всех французских солдат, которые прибудут на территорию Украины», — указал парламентарий.

Толстой сообщил, что уже были ликвидированы 147 из 367 французских наемников, прибывших ранее на Украину.

Кроме того, политик заявил, что для России не имеют значения заявления президента Франции Эммануэля Макрона и его слова об отказе от лимитов в отношении помощи Украине.

Ранее глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил о подготовке Парижем к отправке двух тысяч военных на Украину, напоминает Ura.ru.

