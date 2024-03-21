Толстой: Военные РФ будут уничтожать всех французских солдат на Украине

Российские военнослужащие будут убивать всех французских военных, которых Париж отправит на Украину. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой в беседе с телеканалом BFMTV.

Нарышкин заявил, что Франция готовит отправку военных на Украину

«Мы будем убивать всех французских солдат, которые прибудут на территорию Украины», — указал парламентарий.

Толстой сообщил, что уже были ликвидированы 147 из 367 французских наемников, прибывших ранее на Украину.

Кроме того, политик заявил, что для России не имеют значения заявления президента Франции Эммануэля Макрона и его слова об отказе от лимитов в отношении помощи Украине.

Ранее глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил о подготовке Парижем к отправке двух тысяч военных на Украину, напоминает Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФранцияВоеннослужащиеПетр Толстой

Горячие новости

Все новости

партнеры