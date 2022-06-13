Боррель: Необходимо продолжать говорить с Россией

«Россия продолжит свое существование, и важно четко определить, как мы намерены с ней жить. Это будет очень трудно, но мы должны взаимодействовать с русскими на этом континенте. <…> Необходимо продолжать говорить с Россией», — отметил дипломат в интервью Le Journal du Dimanche.

Кроме того, Боррель указал на открытость каналов связи с Москвой. Глава евродипломатии напомнил о поездках в РФ канцлера Австрии Карла Нехаммера и председателя Африканского союза Маки Салла. Также дипломат рассказал, что в России находятся два представителя генерального секретаря ООН, которые пытаются разрешить вопрос с экспортом зерна из Украины.

